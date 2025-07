En El Gran Chef Famosos, este miércoles 16 de julio arranca “El Último Campeón”, la gran y última temporada que reunirá a todos los ganadores de ediciones pasadas para definir quién es el mejor cocinero en la historia del programa.

Figuras como Vania Bludau, Mathías Brivio y Ricardo Rondón ya suenan fuerte, pero entre ellos destaca también el nombre de Steve Palao, el popular “Thanos”, quien conquistó la temporada Pericotitos junto a su nieta Caetana.

Aunque reconoce que no ha tenido mucho tiempo para prepararse, el papá de Austin Palao aseguró: “No he podido practicar, solo de vez en cuando”, pero no por eso va menos decidido. De hecho, dejó clara su pasión por los sabores peruanos: “Me gusta cocinar de todo, ojalá me toque hacer un cau cau con ají”, dijo con entusiasmo.

Además, confesó que las frituras no son su punto fuerte: “Las frituras se me complican, como una vez en la que preparé pollo broaster”. Pese a todo, su actitud competitiva se mantiene intacta: “No se confíen porque vengo a vencer a todos. (Ganar) va a ser difícil, pero no imposible”.

¿Logrará Steve “Thanos” Palao imponerse frente a los otros campeones? ¿Podremos ver nuevamente a Caetana como refuerzo estrella en la cocina? No te pierdas su participación desde este miércoles en El Gran Chef Famosos, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

La competencia será más intensa, las recetas más exigentes y las pruebas más extremas.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.

