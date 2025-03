Desde el inicio de su participación en El Gran Chef Famosos, Steve Palao y Caetana demostraron ser una dupla con gran química y determinación. A lo largo de la temporada, su relación se fortaleció al cocinar juntos, enfrentando desafíos que los pusieron al límite.

“Casi todos los días que hemos estado viniendo, nuestra relación ha sido un poco más fuerte. Mientras pasaba el tiempo cocinando, nos hemos ido conociendo mejor y apoyando mutuamente”, cuenta Steve sobre cómo la competencia fortaleció su vínculo con Caetana.

Al inicio del programa, ambos tenían expectativas distintas sobre su desempeño. Mientras que Steve confiaba en su crecimiento, Caetana no imaginaba llegar tan lejos. “La primera expectativa que tuve fue “no voy a llegar al final, es literalmente imposible”. Y después, cuando llegué, literal, no me lo esperaba. Empecé desde cero y terminé ganando en algo que nunca hubiera imaginado”, confiesa emocionada.

El camino no fue fácil. La competencia fue reñida con duplas como las de Tito Vega y Leandra; Mariella Zanetti y Massi; Tilsa Lozano y Valentina o Anthony Chavez junto a Sumaq, quienes también demostraron un gran crecimiento. “Todos empezamos a crecer, así que llegó un momento en el que competir contra ellos fue muy difícil. Todos estaban poniendo su cien por ciento, mil por ciento. Pero en algunas cosas fuimos despuntándonos y ahí nos dimos cuenta de que podríamos llegar”, recuerda Steve.

Uno de los momentos más emotivos para Steve fue la semifinal, cuando se quebró al pensar que un error podría dejarlo fuera de la final. “Era la presión, porque estaba con mi nieta y quería que ella gane. Tratar de no equivocarme y que las cosas salgan bien fue lo más importante”, explica.

Por otro lado, los seguidores del programa han escuchado diferentes apodos para Steve, pero su nieta tiene uno especial para él. “Mi nietecita siempre me dice ‘Abuelito Gominola’. Me han puesto Thnos, Pantro, pero yo en verdad no me amargo, lo tomo con risa”, confiesa.

Para cerrar, ambos agradecieron a todos los que los apoyaron durante la competencia. “Yo en realidad agradezco a todas las personas que nos han seguido y alentado. Eso nos motivó a seguir adelante. Vamos a seguir creciendo y darle con fuerza”, expresa Steve. “Yo estoy muy feliz de haber ganado con mi abuelito. Ha sido una experiencia inolvidable”, añade Caetana.

¿Qué les deparará el futuro a los campeones de El Gran Chef Pericotitos? ¿Seguirán cocinando juntos? ¡No te pierdas los próximos episodios de El Gran Chef Famosos para descubrirlo!

