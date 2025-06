En el último capítulo de El Gran Chef Famosos, Diana Sánchez ha tomado el control como conductora estrella, llenando el set de energía y dinamismo que ha alegrado a jurados, participantes y todo el equipo.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando la presentadora se acercó a la estación de cocina de Luciana Blomberg y dijo con confianza: “Yo te voy a ayudar, voy a hacerle probar a uno de los conocedores de la cocina y que más tiempo tienen en el programa”.

Pero la sorpresa llegó cuando, en vez de acercarse a un jurado o a otro participante, Diana se acercó a uno de los camarógrafos para invitarle a probar la comida. Esto no pasó desapercibido para Rossana Fernández Maldonado, quien afirmó: “Diana tiene preferencias, me parece, y no sé qué opinen ustedes”. Además, agregó: “Yo le digo que pruebe mi plato y ella se niega, pero después va donde Luciana y la ayuda”, dejando en evidencia su postura.

¿Crees que realmente hay favoritismos en el programa? ¿Cómo influirá esta situación en la competencia? No te pierdas todo lo que sucede en El Gran Chef Famosos.

