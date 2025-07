En el detrás de cámaras de la presentación de “El Último Campeón”, la esperada nueva edición de El Gran Chef Famosos, Ricardo Rondón, el primer campeón en la historia del programa, se mostró más competitivo que nunca. El carismático conductor de Ponte en la Cola no solo recordó su victoria frente a Karina Calmet, sino que también confesó sus fortalezas y debilidades en la cocina.

“Mi mayor debilidad es que me paro cortando los dedos”, reveló entre risas, y agregó además: “A veces me caigo y me tropiezo, debe ser porque ya estoy a punto de llegar a los 6 cheques”, haciendo referencia a su edad y bromeando sobre ello.

Sin embargo; Rondón también fue claro al hablar de su punto más fuerte: “Creo que tengo un buen sabor, yo no hago unos buenos emplatados, pero tengo buen sabor”. Y añadió orgulloso: “Tengo ese sabor de mercado, similar al de los puestos de comida en la calle”, lo que, según él, es lo que realmente conecta con el paladar del público y puede ser un punto a favor frente a los jurados.

Finalmente, lanzó un mensaje desafiante a sus compañeros y rivales: “Jamás me subestimen, por algo he sido el primer campeón, los voy a destrozar”.

¿Podrá Ricardo Rondón repetir la hazaña y coronarse como El Último Campeón? Descúbrelo muy pronto en El Gran Chef Famosos, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

La competencia será más intensa, las recetas más exigentes y las pruebas más extremas.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.