En El Gran Chef Famosos, Ricardo Rondón y Junior Silva tuvieron que formar equipo para preparar un spaghetti de tres colores, pero las cosas no salieron como esperaban. A pesar de las expectativas, el plato no cumplió con lo que los tres jurados habían anticipado, y, al ser evaluado, no logró impresionarlos.

Ricardo Rondón se defendió diciendo: “¿Quién hizo la salsa bechamel?” mientras miraba a Junior Silva. Luego, con una sonrisa irónica, exclamó: “Qué salado eres, en serio, NUNCA MÁS vas a entrar a Latina”, bromeando con su compañero de equipo y amigo.

La situación no terminó allí, ya que Peláez también se sumó a la broma: “Creo que Junior Silva no tiene claro quién es Ricardo Rondón en este canal”, soltando una risa que relajó el ambiente y aligeró la tensión en el estudio.

¿Qué llevó a Rondón a hacer este comentario tan fuerte? ¿Cómo continuará la relación entre ellos tras este incidente? ¿Lograrán superar los desafíos y mantener la armonía en su equipo? ¡No te pierdas los siguientes episodios de El Gran Chef Famosos para ver cómo se resuelve esta particular situación!

¿Quiénes son los confirmados para esta edición?

Ricardo Rondón (Primera temporada)

Mariella Zanetti (Tercera temporada)

Mónica Zevallos (Cuarta temporada)

Christian Ysla (La Revancha)

Celine Aguirre (x2)

Marisol Aguirre (x2)

Mathías Brivio (El Restaurante)

Yaco Eskenazi (Octava temporada)

Carla Rueda “Cotito” (La Academia)

Steve Palao (Pericotitos)

Vania Bludau (Extremo)

Luciana Blomberg (Extremo 2)

¡Con esta temporada de campeones, la competencia promete ser todo un festín de emociones y platillos exquisitos! No te pierdas la gran final de El Gran Chef Famosos: Extremo este martes, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.