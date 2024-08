Después de una ardua batalla culinaria, en la que los participantes contaron con la ayuda de los actores de “Pituca Sin Lucas”, sólo dos podían avanzar al siguiente ciclo. Lamentablemente tres de los “alumnos” penden de un hilo y podrían ser EXPULSADOS. Los que no fueron del agrado del jurado son Phillip Chu Joy, Gachi Rivero y Adolfo Aguilar.

El primero en ser sentenciado fue el experto en tecnología, quien lamentó el suceso. En ese sentido, aprovechó para quitarle cualquier responsabilidad de culpa a Kukuli Morante. “Tu hiciste todo perfecto, no pude haber tenido otra compañera más perfecta”, expresó. La que irá por primera vez a noche de reprobados es Gachi. La locutora no dudó en culpar a Chapaza. “Chapaza… Mi invicto me lo quitaste”, dijo entre risas.

Por último, Adolfo Aguilar nuevamente cayó con los reprobados. El presentador dudó sobre si realmente Tito Vega fue a ayudarlo o perjudicarle. “Pasé a noche de desaprobados, “Tito, viniste a apoyarme no a hundirme”, sentenció. Por otro lados, los salvados fueron Vanessa Terkes y Christian Thorsen.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.