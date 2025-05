La llegada de Reimond Manco a la cocina de El Gran Chef Famosos no ha hecho más que demostrar la disciplina y proactividad con la que asume cada reto. Se trata de una fórmula que le ha permitido convertirse en uno de los dos finalistas del programa de cocina.

Para el segmento “Hola, Latina”, el exjotita revela que uno de los momentos más tristes de su vida fue perder a su primer maestro. “Los primeros tres meses del fallecimiento de mi papá, me sentía muy inseguro, muy solo…”, cuenta Reimond.

Reimond Manco y su primer maestro

Se trata de una dura etapa de la que solo pudo salir al recordar la resiliencia que su padre le enseñó desde la infancia. “A los problemas hay que mirarlos de frente y afrontarlos”, señala el entrenador.

“Mi papá me lo enseñó. Si él no hubiese sido mi papá, yo no me hubiera podido levantar de los problemas que tuve”, asegura conmovido al repasar el legado de su padre.

