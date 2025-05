A pocas horas del esperado desenlace de El Gran Chef Famosos, Extremo, Reimond Manco se alista para disputar el trofeo máximo junto a Vania Bludau y Mateo Garrido Lecca. Esta noche, desde las 7:40 p.m., la competencia promete ser tan extrema como emocionante.

Con paso firme durante toda la temporada, Reimond confía en el nivel de los tres finalistas. “Los que hemos llegado hemos sido los de mayor consistencia, los más fuertes mentalmente. Esta final ya está para cualquiera”, aseguró. Para él, haber alcanzado el último plato ya es una victoria: “Le hemos metido bastantes ganas. En el último plato cualquier cosa puede pasar.”

Aunque en el adelanto se vio que sufrió un corte cocinando, Manco lo toma con calma: “Por cortar rápido, me corté. Pero nada de gravedad, gracias a Dios.” Aun así, prefiere no adelantarse al resultado: “No me gusta pecar de soberbio. Venga quien venga, estar aquí ya es un premio.”

Más allá del resultado, destaca el vínculo que se ha formado con el equipo: “Me llevo grandes amigos, con los participantes y también con la producción. Ha sido como una gran familia.”

Sobre su contrincante directa, Vania, fue claro: “Es una rival muy difícil, muy técnica. Pero gane quien gane, va a ser un justo ganador.”

La gran final de El Gran Chef Famosos: Extremo ya está servida, y la tensión se siente en el ambiente. ¿Quién levantará la Olla de Oro esta noche? No te pierdas el capítulo decisivo, hoy a las 7:40 p.m., por las pantallas de Latina. ¡Una final que promete ser inolvidable!

