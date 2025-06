En El Gran Chef Famosos, José Peláez, uno de los conductores más queridos y carismáticos del programa, celebró su primer Día del Padre tras convertirse en papá a finales de 2024. Este momento tan especial lo llevó a reflexionar sobre su propia vida y la relación con su padre, lo que lo hizo emocionarse profundamente.

“Es mi primer Día del Padre y comienzo a entender cosas que antes no,” dijo Peláez, con la voz quebrada. “Nacer es lo más cercano a un milagro,” agregó, refiriéndose a su bebé y a la nueva perspectiva que tiene sobre la paternidad.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Peláez abrió su corazón para hablar de su padre, quien ya había fallecido. “Mi padre era una persona muy buena y justo antes de morir me dijo: ‘sé bueno’.”

Con lágrimas en los ojos, Peláez recordó cómo, de niño, sentía vergüenza por la diferencia de edad entre su madre y su padre. “Mi papá le llevaba a mi mamá 25 años de diferencia, y mis amigos me molestaban diciendo que él era mi abuelo. A veces trataba de ocultar a mi papá, no me sentía muy orgulloso. Si me iba a ver a un partido de basket o a una obra de teatro, yo salía por un lado y él por otro, y esa es la cosa de la que más me arrepiento en mi vida.”

Finalmente, Peláez, entre lágrimas, hizo un llamado a los demás: “Disfruten y aprovechen de sus padres porque el milagro de la vida no es para siempre.”

