Pedro Pablo Corpancho se apuró en expresar su tristeza tras la doble eliminación anunciada por el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Allison Pastor y Lucas; y Alli y Bianca Bazo abandonaron la competencia y el presentador del react se quebró.

“¡Qué pesados son! De verdad que en esta temporada no debería irse nadie a su casa y menos dos personas por eliminación”, se lamentó Pedro Pablo y los conectados a la transmisión coincidieron con él.

Además, agregó que no estaba preparado para ninguna de las eliminaciones. “¿No es suficiente con ver a un niño llorar? ¿Tengo que ver dos? No sean malos, pues”, pidió Pedro Pablo y recordó lo triste y rápido de las despedidas de esta temporada.

“Devastador este programa, no me imaginaba que esta temporada iba a ser tan desgarradora. No esperé que fuera tan dolorosa”, reclamó. El conductor no dejó de invitar a la audiencia a permanecer atenta a la siguiente ronda de El Gran Chef.

