Pedro Pablo Corpancho no pudo evitar sincerarse sobre uno de los competidores más queridos de El Gran Chef Famosos, Extremo. Se trata de Mateo Garrido Lecca, que lleva una racha complicada en la cocina.

Al iniciar el react, el conductor recordó cuando el comediante casi no presenta uno de sus platos. “Fue una locura, la gente se tuvo que unir a ayudarlo. Literalmente, lo dio todo”, aseguró Pedro Pablo.

Además, lamentó que los jurados no hayan querido probar un solo bocado de su plato por salubridad. “Terminó en el suelo tirado. El jurado estaba arengando que no llegue para no tener que probar su plato. Tuvo una noche complicada”, se entristeció.

Lamentablemente, la noche tabernera y la compañía de la “ñañita” no le bastaron para poder salvarse de la Noche de Eliminación y su estadía en la competencia peligra. ¿Podrá librarse de este peligro inminente?

