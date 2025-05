Pedro Pablo Corpancho es conocido por reaccionar en vivo a cada episodio de El Gran Chef Famosos a través de su canal de YouTube, pero hoy, su sorpresa fue palpable. Durante su REACT EN VIVO, el comunicador no pudo creer que Tula Rodríguez fuera la eliminada de la jornada.

En un primer momento, Pedro Pablo se mostró relajado, riendo con las bromas y situaciones del programa, pero cuando se enteró de que Tula era la eliminada, su semblante cambió drásticamente. Abrió la boca en señal de asombro y, como es característico en sus reacciones, se llevó las manos a la boca, visiblemente sorprendido y afectado por la noticia.

Mientras veía a Tula decir, con lágrimas en los ojos: “Mi plato no fue el mejor, ha sido uno de los programas más retadores para mí, he sido súper vulnerable porque sabía que hoy iba a llorar si me iba”, Pedro Pablo no pudo contener su sorpresa.

“Me agarró de sorpresa, qué fuerte, no me lo esperaba para nada”, expresó el comunicador, quien quedó marcado por la eliminación de una de las participantes más fuertes y queridas del programa.

Este emotivo momento dejó a todos sorprendidos. ¿Quién será el siguiente en abandonar la competencia? ¿Cómo afectará la salida de Tula Rodríguez a la dinámica del programa? No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos para saber qué más sucederá.

