Como cada noche, Pedro Pablo Corpancho siguió atentamente El Gran Chef Famosos, Extremo y en esta ocasión reaccionó a la tensa discusión entre Patricia Alquinta y el Gringo Marcos, quienes tuvieron problemas durante la preparación de un tallarín saltado.

Mientras Tula Rodríguez narraba la receta desde afuera, el Gringo Marcos era el intermediario, transmitiendo las indicaciones a Patricia. Sin embargo, ella se mostró molesta por la falta de información y exclamó: “Estoy cortando, no he escuchado”, a lo que el Gringo respondió: “Creo que Patricia está harta de mí, pero yo solo estoy haciendo mi trabajo”.

En medio del caos, Luciano Mazzetti intervino y le dijo a Patricia: “No necesitas que él te diga, si tú ves estos ingredientes, debes tener un poco de criterio”, lo que aumentó la tensión en el equipo.

Pedro Pablo Corpancho no dudó en tomar partido y defendió al Gringo Marcos: “Yo sí veo que él está ayudando, a mí no me parece justo que diga eso, más bien Paty no está escuchando”, dijo con incredulidad.

Por su parte, Patricia, frustrada por el apuro, le respondió al Gringo Marcos: “Pero tampoco me ayudas con la voz”, a lo que él replicó: “A mí me gustaría estar ahí ayudándote en la cocina, pero no puedo”.

Al final de su transmisión, Pedro Pablo concluyó: “Creo que hoy Paty Alquinta no ha tenido un buen viaje, evidentemente hay que freír las cosas, nosotros hemos visto (al Gringo Marcos) decir varias cosas”.

¿Quién tenía razón en esta discusión? ¿Lograrán Patricia y el Gringo Marcos mejorar su comunicación en los próximos retos? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

