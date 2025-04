En El Gran Chef Famosos, Extremo, el comunicador Pedro Pablo Corpancho, quien reacciona en vivo a cada emisión del programa a través de YouTube, vivió una montaña rusa de emociones con la reciente eliminación de Mateo Garrido Lecca.

Todo comenzó cuando Luciano Mazzetti anunció con suspenso: “Abandona la competencia esta noche Mateo Garrido Lecca”. De inmediato, Pedro Pablo se llevó las manos a la cabeza y gritó: “¡Ay no hermano!, ¡me duele, me quema, me lastima!”, imitando con sus gestos la misma sorpresa que mostraron Tula Rodríguez y Franco Cabrera.

Sin embargo, todo cambió cuando Peláez soltó la gran noticia: “Mateo, me gustaría decirte unas palabras bonitas de despedida… pero no va a ser necesario porque habrá repechaje”. Pedro Pablo reaccionó con emoción: “¡Vamos!”, levantando las manos y aplaudiendo con fuerza.

“Qué alegría, un aplauso para el repechaje, lo estábamos exigiendo y nos escucharon”, dijo aún conmovido. Luego confesó: “Estoy sudando de lo nervioso que estaba, cómo he ajustado”.

¿Logrará Mateo regresar más fuerte? ¿Cómo reaccionará Pedro Pablo en el próximo capítulo? No te pierdas todo lo que pasa en El Gran Chef Famosos.

