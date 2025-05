En El Gran Chef Famosos, Extremo, Patricia Alquinta se ha destacado como una de las competidoras más perseverantes y carismáticas, pero en su más reciente participación en “Hola Latina”, la cocina más famosa del Perú también fue testigo de su lado más vulnerable.

Al ser preguntada sobre el momento en el que experimentó más miedo en su vida, Patricia no pudo evitar quebrarse. Tras un pequeño silencio, compartió con los televidentes: “Fue un momento que ocurrió hace más de un año y espero no volverlo a pasar nunca más”, respondiendo con la voz entrecortada y visiblemente emocionada.

Sin embargo, Patricia no se detuvo allí y continuó abriéndose sobre sus experiencias más dolorosas. “He llorado tres veces, cuatro en realidad y han sido llantos con los que casi me he ahogado”, confesó. Acto seguido, detalló cuáles fueron los momentos que la marcaron: “Cuando falleció mi abuelo, cuando falleció Roxana (Ávalos), lloré exactamente igual, con Ricky también, y lo que pasó hace un año y medio superó mis expectativas”. Con estas palabras, la competidora dejó entrever que vivió una experiencia reciente que la afectó profundamente.

¿Qué fue lo que sucedió hace un año y medio que marcó a Patricia Alquinta? ¿Cómo logrará superar esos momentos tan difíciles en la competencia? No te pierdas la historia completa de esta valiente participante en El Gran Chef Famosos, hoy a las 7:40 p.m. por Latina.

