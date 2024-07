Natalia Málaga no tuvo buenos comentarios por el jurado el El Gran Chef Famosos. La ex voleibolista no terminó nada contenta.

Los jurados de El Gran Chef Famosos pasaron por cada estación. Durante la evaluación se dieron cuenta que los platos estaban con algunos errores, como la falta de camote en la presentación, otro tuvieron problemas al momento de colar o un uso excesivo de ajo. Susan León fue la participante que mejores comentarios recibió.

Natalia Málaga sufrió al momento de la evaluación, Javier Masías probó y no tuvo palabras. Por otra parte, Giacomo Bocchio le comentó que no estuvo bien cocinado el camote y a Nelly Rossinelli no le quedó otra que pedirle a la medallista de plata de Seúl que mejore para la próxima.

Ya en la mesa, los jurados tuvo duros calificativos contra dos platos: “Hay dos platos que para mí claramente están mal y uno de ellos es el peor” sostuvo la conocida ‘Mamá de los pericotitos’.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.