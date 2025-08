La reciente eliminación de Mónica Zevallos en El Gran Chef Famosos tomó a todos por sorpresa. Entre lágrimas, abrazos y palabras que quedarán en la memoria del programa, la conductora se despidió del público y del equipo, dejando una huella imborrable en sus compañeros.

José Peláez, visiblemente conmovido, le dedicó unas emotivas palabras: “Hace un rato hemos estado en la cocina y has empezado a decir que estar en este programa era una gran bendición para ti. En ese momento me di cuenta de que realmente esto se acaba”. Luego añadió entre lágrimas: “Una de las mayores bendiciones de conducir este programa es que tú hayas sido parte de él. Ha sido un lujo y un verdadero honor hacerlo a tu lado. Jamás te olvidaré”.

Por su parte, Mónica Zevallos explicó el motivo de sus lágrimas: “No lloro porque haya sido eliminada. Me siento muy orgullosa y honrada de haber llegado hasta acá. Lloro porque me despido de cada uno de ustedes”. También agradeció al equipo de producción y celebró el propósito del programa: “Poder juntar a toda la familia en un solo espacio para ver televisión es como para quitarse el sombrero”.

El jurado también se sumó a la emotiva despedida. Luciano Mazzetti dijo: “Yo creo que ya las lágrimas son de felicidad y no de tristeza por irse”. Nelly Rossinelli, por su parte, expresó su admiración: “Eres tan cercana, tan humana, tan buena, pese a que todo el Perú te admira” “Gracias por ser la luz de esta cocina”. Finalmente, Javier Masías cerró con una confesión: “Este trabajo a veces me tumba al piso, y tengo que admitir que hoy es uno de esos días” “Si hay alguien a quien no quieres ver llorar en televisión, es a Mónica Zevallos”.

Incluso Vania Torres, su compañera, no pudo ocultar su tristeza: “No hay forma. Desde el día uno pensé que ella sería la ganadora” “No puedo creer que yo haya pasado y ella no”.

En una de las despedidas más emotivas del programa, los tres jurados la acompañaron hasta la puerta del set entre vítores, aplausos y mucho cariño.

¿Qué otros momentos intensos nos esperan en esta recta final?

¡Descúbrelo en el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.