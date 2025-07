En El Gran Chef Famosos, todos los campeones se han reunido para una última temporada del programa, pero hoy, como parte de una nueva dificultad, los participantes tuvieron que formar duplas con algunos de los competidores con menos nivel que han pasado por el programa.

Por eso, cuando llegó el turno de elegir compañeros, la dinámica hizo que la animada Carla Rueda, conocida como Cotito, tuviera que unirse con el carismático Miguel Vergara. La alegría del participante fue tal que, al enterarse de su nueva dupla, exclamó: “Bien, bien, bien, te amo” mientras salía corriendo del set.

Con la emoción a flor de piel, Miguel decidió cargar a Cotito, y en un momento de euforia, la fuerza con la que lo hizo casi causó un accidente. En un abrir y cerrar de ojos, la participante estuvo a punto de golpear la nuca contra una de las estaciones de cocina.

Todos los presentes se alarmaron y trataron de evitar lo que podría haber sido una tragedia, pero al ver que no ocurrió nada, el ambiente se relajó y, entre risas, la situación se convirtió en uno de esos momentos inolvidables.

¿Qué hubiera pasado si la situación no se hubiese controlado a tiempo?

¿Quiénes son los confirmados para esta edición?

Ricardo Rondón (Primera temporada)

Mariella Zanetti (Tercera temporada)

Mónica Zevallos (Cuarta temporada)

Christian Ysla (La Revancha)

Celine Aguirre (x2)

Marisol Aguirre (x2)

Mathías Brivio (El Restaurante)

Yaco Eskenazi (Octava temporada)

Carla Rueda “Cotito” (La Academia)

Steve Palao (Pericotitos)

Vania Bludau (Extremo)

Luciana Blomberg (Extremo 2)

¡Con esta temporada de campeones, la competencia promete ser todo un festín de emociones y platillos exquisitos! No te pierdas la gran final de El Gran Chef Famosos: Extremo este martes, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.

