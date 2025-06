En El Gran Chef Famosos Goncho Iglesias tuvo una destacada actuación en la primera ronda, donde, a pesar de que sus empanadas no conquistaron por completo el paladar de los jurados, su preparación lo colocó como uno de los mejores competidores. Por su desempeño, Goncho recibió un beneficio para la segunda ronda: la posibilidad de recibir la ayuda de Nacho Barrios, un juez invitado, durante cinco minutos en cualquier momento de la prueba.

En la segunda ronda, los participantes debían preparar un enrollado de pollo, y aunque la parte más compleja era enrollar y sellar el pollo, Goncho Iglesias enfrentó dificultades al momento de cortar la pechuga de pollo. Decidió entonces utilizar su beneficio, pidiendo la ayuda de Nacho Barrios, quien hizo lo posible para que Goncho avanzara con mayor rapidez en la preparación.

Sin embargo, Luciano Mazzetti no tardó en acercarse a la estación de Goncho y, con tono serio, le preguntó: “Tú llamaste a Nacho, ¿para qué?”. Goncho, algo nervioso, explicó que no podía cortar bien las pechugas de pollo. A lo que Mazzetti, de manera tajante, le respondió: “Hay quienes dirían que desperdiciaste tu beneficio, no sé”.

¿Qué opinas de la decisión de Goncho de utilizar su beneficio en ese momento? ¿Acertó al pedir ayuda para cortar el pollo? No te pierdas cómo continuará la competencia en El Gran Chef Famosos.

