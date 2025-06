En El Gran Chef Famosos, el Día del Padre 2025 trajo momentos muy emotivos, especialmente cuando Luciano Mazzetti, uno de los jurados, fue sorprendido con una foto de él junto a su hijo.

Al ver la imagen en la pantalla, Mazzetti no pudo contener las lágrimas y, con la voz entrecortada, dijo: “Yo no voy a hablar mucho, mi amigo Peláez… Este es León y creo que él tiene muy claro lo que siento por él, no voy a hablar porque soy bien llorón, así que ahí nada más lo voy a dejar.”

Peláez, visiblemente emocionado, aprovechó el momento para expresar lo que admiraba de Mazzetti: “Yo quiero aprovechar para decir que he sido padre hace poco y hay una cosa que hace Luciano todos los días y que yo admiro muchísimo de él.”

Con lágrimas en los ojos, Peláez continuó: “Qué desgraciado,” bromeó, pero su tono reflejaba el profundo respeto y admiración que sentía por su compañero. “Todos los días él le lee un cuento a su hijo, estemos almorzando, en el programa o donde estemos, él le lee un cuento y espero algún día ser un gran padre como Luciano Mazzetti.”

El momento culminó con Peláez diciendo, también entre lágrimas: “Te admiro mucho.”

¿Qué significa para ti ser padre o madre en estos tiempos? ¿Te gustaría ser un padre tan dedicado como Luciano Mazzetti?

