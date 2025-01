Jota Benz se consagró como el flamante campeón de El Gran Chef: La Súper Revancha. En el programa del 22 de enero, la cocina más famosa del Perú fue testigo de una final inolvidable entre Luigui y Jota, siendo este último quien alzó la ansiada Olla de Oro.

En una entrevista exclusiva tras su victoria, Jota Benz contó cómo vivió la intensa final: “Nos reunimos todos en casa de Nelly, junto a Giacomo, Masías y todos los participantes”, comenzó diciendo. “Estaba muy nervioso, pero tenía fe porque sabía que había hecho las cosas bien. Me tomó por sorpresa, no sabía que iba a ganar, pero se pudo”, declaró emocionado mientras sostenía su trofeo.

Jota también habló de los momentos más emotivos y tensos de la temporada, destacando la complejidad de los últimos días: “Los últimos días hubo mucho cansancio, uno de los momentos más tristes fue cuando a Ricky y a mí nos tocó votar entre el plato de Emilram y el de Leslie Stewart. Pensábamos que el de Leslie era mejor, pero los jurados decidieron por Emilram y fueron mayoría”, recordó.

Por otro lado, el campeón dejó abierta la posibilidad de regresar al programa nuevamente, mostrando su aprecio por la experiencia: “Todo lo que venga del programa, es un sí. Me he sentido bien tratado y valorado por todos”. Además, Jota mostró interés en futuras ediciones del programa y no descartó participar nuevamente acompañado: “Si en algunos años hay otra edición así como la de Pericotitos, estaré con Mateo sí o sí”.

Finalmente, Benz invitó al público a disfrutar de la nueva edición de El Gran Chef Famosos, Pericotitos: “Esta noche me sentaré a ver qué es lo que pasará. Quiero ver con qué me van a sorprender”.

