“El Gran Chef Famosos” se ha caracterizado por sacar el lado más sensible de los participantes que pasan por la cocina. Esta vez fue el turno de Jely Reátegui, quien hace poco obtuvo la medalla de oro. Javier Masías fue el jurado que decidió otorgarle este detalle como premio a su esfuerzo.

Esto a raíz de un significado bastante profundo para el jurado. El plato designado para aquella noche fue ravioles. La actriz no sólo cautivó a todos con su sazón, sino que Masías recalcó que su plato le trajo recuerdos muy gratos de su abuela, quien le preparó este potaje en diversas ocasiones.

En ese sentido, Jely se mostró bastante contenta por lo mencionado. Se pudo ver en el programa como una sonrisa de oreja a oreja se fue apoderando de su rostro. Ahora plasmó lo mencionado en un escrito a través de redes sociales.

“Una contentura sale desde mis cachetes y se extiende hacia atrás, se cruza en la nuca y así 8 veces. Tengo una medalla. Pero no es la medalla lo que me da esa contentura, o sea, sí, también, pero no sólo es eso…”, es lo se puede leer en el primer párrafo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jely Reategui (@jelyreategui)

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.