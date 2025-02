La inauguración de El Gran Chef Famosos, Pericotitos tuvo como invitado especial a Felipe Lucena, niño que se hizo viral con su icónico movimiento de hombros. El pequeño fue el encargado de recibir a TODOS los pericotitos, que no dejaron de tomarse fotos al lado de su nuevo amigo.

Para la sección “Hola, Latina”, el niño argentino confesó un par de secretos. Una de estas revelaciones fue su plato favorito. Felipe se declaró FANÁTICO de la milanesa con papitas fritas.

Durante su estadía en Perú, el menor contó no haber tenido la oportunidad de probar el CEVICHE, plato bandera del país. Sin embargo, dejó en claro que no le quita el sueño no haber borrado esto de su lista de tareas, ¿por qué?

“Me gustan solo las milanesas”, aclaró Felipe. Es precisamente este plato el que el pequeño elegiría para preparar en El Gran Chef, Pericotitos. “Quisiera cocinar milanesa y huevos fritos”, aseguró el niño. ¿Qué piensan los jurados? ¿Feli y su mami harían un buen trabajo?

