Zumba y Pilar Delgado protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en medio del comedor de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Ambos participantes, que han compartido la cocina previamente, no toleraron una broma.

Todo empezó porque Zumba no obtuvo un buen resultado con su plato de cerdo a la cacerola con puré de espinaca. Y, él responsabilizó a su compañera: “Hay que ser bien honestos, últimamente los platos de Pilar han estado saliendo terribles. Yo te quiero mucho”.

Eso “molestó” a la participante, quien le lanzó una advertencia: “Discúlpame una cosa, entonces no me preguntes, nunca más te voy a responder. Ya no te voy a dar la receta”.

Mateo Garrido Lecca, el conductor invitado de esta noche, tuvo que intervenir: “Orden, orden”.



Este miércoles 21 de mayo se vive la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Con la presencia de un personaje muy querido de la cocina, los participantes dejarán lo mejor de su sazón para evitar la Noche de Eliminación, ¿quiénes lo conseguirán?

