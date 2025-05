En El Gran Chef Famosos, Yiddá Eslava se enfrenta a una noche decisiva, la Noche de Eliminación, donde cada movimiento cuenta para seguir en la competencia. Sin embargo, durante la intensa jornada, la tensión de la cocina llevó a un desafortunado accidente.

Mientras estaba concentrada, Yiddá exclamó “Sangre”, lo que hizo que, rápidamente, una paramédico entrara al set para atenderla. “Yo le prometí a mis hijos que no me iba a volver a cortar, pero a veces las promesas se rompen, no sé por qué, pero me distraigo, debo estar más atenta”, confesó visiblemente afectada por el pequeño corte que acababa de sufrir.

Pero, como si fuera una señal de que la mala suerte la estaba acechando, minutos después Yiddá, nuevamente en la cocina, se cortó de forma más grave. “Me corté muy feo, muy feo, muy feo”, dijo entre saltos de dolor, antes de añadir, ya en pleno proceso de ser atendida, “Ay, me corté una lonja de piel”.

¿Qué opinas de la situación de Yiddá? ¿Crees que la presión de la competencia está afectando su concentración en la cocina? No te pierdas El Gran Chef Famosos para ver cómo se resuelve esta Noche de Eliminación.

