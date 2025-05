En El Gran Chef Famosos, Yiddá Eslava sorprendió al iniciar el programa con un comentario que reflejaba su frustración. A pesar de su esfuerzo físico y emocional por mantenerse en la competencia, terminó en la Noche de Sentencia, algo que no pasó desapercibido para el público ni para el conductor, José Peláez.

“Tengo tres dedos cortados porque he dejado alma, corazón y vida y mi sangre en esta cocina”, expresó Yiddá con tono serio y algo resignado. “Y aún así no fue suficiente, cuánto lo siento”, le respondió Peláez, generando la risa de Daniel Menacho, quien no pudo contenerse ante el momento.

A pesar del tono incómodo, Yiddá mantuvo la calma, pero dejó en claro que no le gustó el comentario: “Pero tampoco es para que me humilles de esa manera, siempre dejo todo en la cocina”, añadió, marcando una clara línea sobre el respeto en la competencia.

¿Fue justa la actitud de Peláez? ¿Podrá Yiddá salir airosa de esta Noche de Sentencia? No te pierdas lo que pasará en El Gran Chef Famosos, donde cada plato puede cambiar el rumbo de la competencia.

