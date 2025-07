La gran final de la temporada Extremo de El Gran Chef Famosos consagró a Luciana Blomberg como campeona, tras vencer en una intensa competencia a Goncho Iglesias y Melissa Paredes. Pero, más allá del trofeo principal, hubo otro premio inesperado que se robó las miradas: La Curita de Oro.

Este reconocimiento fue entregado a Yiddá Eslava, quien quedó en quinto lugar y protagonizó momentos memorables durante su paso por la cocina, incluidos varios cortes de dedo.

En el detrás de cámaras de la gran final, Pedro Pablo Corpancho, quien reacciona de lunes a viernes EN VIVO a El Gran Chef Famosos a través de YouTube, le dedicó unas palabras llenas de humor y cariño: “Había una cábala de que cada vez que te cortabas, ganabas. Eres la persona que más se ha cortado, por eso queremos hacerte la entrega de La Curita de Oro”, dijo mientras le entregaba un pequeño trofeo en forma de curita.

Yiddá, entre risas, respondió: “Gracias a mis familiares y a la señora que me curaba siempre, la he llenado de besos”, generando carcajadas entre el equipo de producción. Al observar el trofeo con más detalle, no dudó en decir: “Lo voy a poner en mi casa”, cerrando así un ciclo lleno de anécdotas y mucho corazón.

¿Volverá Yiddá en una posible futura temporada? ¿Tendrá revancha en otra edición? Mientras tanto, no te pierdas la nueva etapa de El Gran Chef Famosos, hoy desde las 7:45 p.m., por Latina.

¿Quiénes son los confirmados para esta edición?

Ricardo Rondón (Primera temporada)

Mariella Zanetti (Tercera temporada)

Mónica Zevallos (Cuarta temporada)

Christian Ysla (La Revancha)

Celine Aguirre (x2)

Marisol Aguirre (x2)

Mathías Brivio (El Restaurante)

Yaco Eskenazi (Octava temporada)

Carla Rueda “Cotito” (La Academia)

Steve Palao (Pericotitos)

Vania Bludau (Extremo)

Luciana Blomberg (Extremo 2)

¡Con esta temporada de campeones, la competencia promete ser todo un festín de emociones y platillos exquisitos! No te pierdas la gran final de El Gran Chef Famosos: Extremo este martes, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.