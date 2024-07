José Peláez ASEGURÓ que, según su intuición, Yaco Eskenazi iba a ser el último ELIMINADO antes de la ronda final en “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, se equivocó y la que abandonó la competencia fue Ivana Yturbe.

En una conversación con Yaco, el conductor de “El Gran Chef Famosos” le reveló su pensamiento al participante. “Yaco Eskenazi, pensé que tú te ibas. Tenía preparadito mi discurso…”, dijo. “Eres un hombre de poca fe, bro”, respondió el concursante.

Pero Peláez se explayó en su explicación: “No es que no te tenía fe, pero es que los dos platos estaban muy ricos. Dije ‘hasta acá llegó Yaco’”. “Oye Peláez, o sea que me tenías menos confianza… No amigo, confía en mí”, aseveró el participante.

Este jueves 18 de julio empieza la última ronda de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes clasificados lucharán por llegar a la FINAL del programa culinario de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.