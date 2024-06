El jurado de “El Gran Chef Famosos” tomó una decisión y calificó los platos de los participantes. Yaco Eskenazi y Karina Borrero lograron deleitar al jurado y regresar a la competencia culinaria.

El conductor José Peláez anunció los puntajes. Yaco Eskenazi fue el tercero en recibir su puntaje. Aunque Yaco obtuvo 19 puntos, eso fue suficiente para mantenerse primero en la tabla y volver automáticamente a la competencia. “Estamos en la siguiente etapa y ahora no paramos hasta la olla”, afirmó el competidor.

Su compañera Karina Borrero fue la segunda clasificada. A pesar de que el jurado afirmó que el plato que la eliminó tenía mejor sabor que el que presentó, la artista logró mantener su segundo puesto en la tabla al sumar 16 puntos más. “He preparado buenos platos. Hoy no me fue tan bien, tampoco ha sido un mal plato, pero esto me da muchísimas fuerzas y ánimo para seguir esforzándome por el resto de la competencia. Realmente quiero levantar esa olla”, declaró Karina a las cámaras.

Así terminó la tabla de posiciones del último día de Repechaje

Yaco Eskenazi: 68 puntos



Karina Borrero: 58 puntos

Julinho: 45 puntos

Cint G: 42 puntos

Jonatan Rojas: 36 puntos

Arianna Fernández: 38 puntos

Este viernes 28 de junio se vive la última noche de Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentarán a sus peores miedos en la cocina y harán de todo para regresar a la competencia. Solo tres de seis participantes podrán volver a luchar por la oportunidad de ganar la Olla Dorada. ¿Quiénes lo conseguirán?

