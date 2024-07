Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe provocaron las carcajadas de todos con un icónico momento que vivieron en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se encontraron en el almacén y él optó por hablarle a su compañera con tono de “pituco”.

Ivana solo le había preguntado si había apio en el refrigerador. “Sí debe haber ah. Alucina que sí debe de haber”, respondió irónicamente Yaco.

Esto provocó las carcajadas de la modelo, quien le respondió a su colega con TODO: “Brother, no entiendo por qué me hablas así. No entiendo, pero gracias”.

Este lunes 15 de julio se vive una noche dedicada a la gastronomía colombiana en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para conseguir un cupo en la ronda final, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.