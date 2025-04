En El Gran Chef Famosos, la Noche de Eliminación estuvo marcada por un momento emocional cuando Nelly Rossinelli sorprendió a todos al ver a Reimond Manco y Vania Bludau en esta instancia: “Eso demuestra que la competencia va avanzando y solo quedan los mejores”. Luego, les ofreció un consejo reconfortante: “Lo importante es disfrutar del proceso, valoren y disfruten de esta noche pase lo que pase”.

Fue en ese instante cuando Vania, visiblemente conmovida, dijo: “Ay, voy a llorar”, y Jano Baca, tratando de aligerar el ambiente, compartió su propia experiencia: “Yo también lloré en mi primera Noche de Eliminación”. Sin embargo, el sentimiento se apoderó de Vania, quien, quebrándose frente a todos, expresó: “Estoy segura de que no somos las mismas personas que llegamos, estamos pasándola lindo, me va a partir el corazón si es que uno se va o yo me voy”.

Este emotivo momento dejó claro lo difícil que es para los concursantes enfrentarse a una eliminación en una competencia tan intensa.

¿Cómo afectará este momento emocional a Vania y Reimond en la competencia? ¿Quién dejará El Gran Chef Famosos esta noche? No te pierdas el próximo episodio para descubrir lo que sucederá en esta emocionante y conmovedora competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.