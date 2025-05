En El Gran Chef Famosos, Vania Bludau ha sido una de las participantes más consistentes de la temporada. Ella, junto a Reimond Manco, se han consolidado como los grandes favoritos para llegar a la final del programa.

Sin embargo, hoy, en el armado y preparación de las donuts, Vania estaba teniendo algunos problemas con el tamaño de las suyas. Al notar que sus donuts no estaban quedando como esperaba, se acercó a la estación de Reimond para preguntar sobre el tamaño de su molde. “¿Por qué se te ha hecho así?”, dijo Vania, sorprendida. Al ver el molde de Reimond, exclamó: “El mío es más chiquito” y, sin pensarlo, agarró el molde de Reimond y se lo llevó a su estación de cocina.

Luego, en tono de broma pero también algo seria, reclamó: “Creo que me quieren sabotear, me acabo de dar cuenta que el molde de Reimond está perfecto y yo quiero ese porque quiero que me salgan igual.”

¿Fue una jugada astuta de Vania o se pasó de la raya al tomar el utensilio de su compañero? ¿Cómo reaccionará Reimond cuando se entere de lo sucedido? No te pierdas El Gran Chef Famosos, donde las estrategias y las sorpresas están a la orden del día. ¡La competencia está más caliente que nunca!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.