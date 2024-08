Vanessa Terkes ASEGURÓ que no agarraría el bouquet de Nelly Rossinelli en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Sin embargo, la participante se terminó quedando con el ramo.

La alumna PROMETIÓ que no se pelearía por el ramo, ya que no tiene buenos recuerdos de las bodas. Aunque, sí luchó contra Gachi Rivero por las flores. “La que dijo que no quería el bouquet”, se burló Peláez al ver la situación.

“¡Que viva la novia! ¡Que viva la novia!”, agregó Javier Masías.

Este martes 13 de agosto se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes conseguirán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.