En El Gran Chef Famosos, Extremo, la Noche de Eliminación no contará con la presencia de Tula Rodríguez, pues deberá permanecer en estricto reposo por recomendación del médico al evaluar la gravedad de su quemadura.

“Voy a llamar a alguien que pueda y, por supuesto, que el equipo permita. Ya dependerá de su buena voluntad y que sea una noche maravillosa para que yo no me vaya”, aseguró Tula.

Además, la actriz le dedicó unas palabras a todos sus seguidores por si le toca despedirse definitivamente de la cocina, ¿qué dijo?

“Si no nos volveremos a ver, igual…gracias. La he pasado súper bien y aunque me hubiera gustado quedarme y perder luchando, tengo que respetar los protocolos y poner de antemano mi salud”, se resignó.

¿Podrá Tula Rodríguez sobrevivir a la Noche de Eliminación? ¿Acaso su refuerzo logrará defender su lugar en la competencia?

