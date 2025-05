En El Gran Chef Famosos, Tula Rodríguez era una de las competidoras que se perfilaba a llegar a una posible final; sin embargo, la popular “mamá” no pudo cumplir con su cometido y, tras una ardua jornada, resultó ser la eliminada del programa.

Tras una noche muy complicada en la que los participantes contaron con refuerzos, Tula Rodríguez tuvo la ayuda de su pequeña hija, con quien unió fuerzas para su primer plato. Sin embargo, en la segunda mitad, la participante sufrió más de la cuenta y finalmente, en la voz del jurado, Masías, fue eliminada, quedando en el sexto lugar de la temporada.

Tras ser abrazada por Claudia Portocarrero, que no podía creer que había eliminado a una de las mejores de la competencia, Tula rompió en llanto.

Vania Bludau le dedicó unas palabras: “Te quedas en mi corazón por siempre, te queremos mucho y espero que nos sigamos viendo fuera del programa”. Tula, con lágrimas en los ojos, dijo: “Mi plato no fue el mejor, ha sido uno de los programas más retadores para mí, he sido súper vulnerable porque sabía que hoy iba a llorar si me iba”. Luego, añadió: “Sé que tengo mucho que aprender y de corazón muchas gracias”.

Luciano Mazzetti, visiblemente conmovido, le dijo: “Eres una grande de la televisión y ha sido un honor compartir contigo, nunca nadie ha llorado tanto por un eliminado”. Por su parte, Masías expresó: “Yo sé cuánto querías ganar la temporada, sé cuánto querías esa Olla de Oro y me parece hermosa la forma en la que has elegido despedirte de la competencia”.

¿Cómo vivirá Tula su salida del programa y qué le deparará el futuro? ¿Quién será el siguiente en enfrentarse a la temida eliminación? No te pierdas El Gran Chef Famosos para seguir esta emotiva y competitiva temporada.

