En El Gran Chef Famosos, hoy se vivió una noche de comida arequipeña en la que los participantes tuvieron que dar todo para poder quedarse y clasificar directamente a la siguiente ronda del programa. Sin embargo, el exigente jurado tuvo que liberar y tomar una decisión, ya que los salvados obtendrían una medalla de bronce, plata y oro respectivamente, y los que no, irían a la noche de sentencia.

Javier Masías anunció: “Luciana Bloomberg se lleva la medalla de bronce”, lo que hizo que la participante saltara de emoción y se colocara en el tercer lugar del podio.

Sin embargo, no todos recibieron buenas noticias, ya que Víctor Hugo Dávila fue el primer sentenciado de la noche. El segundo lugar fue ocupado por Sofía Franco, quien dijo: “No me lo puedo creer, yo quería el primer puesto, pero me voy muy contenta”.

Pilar Delgado también pasó a la noche de sentencia, y todo se definiría entre Julián Legaspi y Melissa Paredes. Tras unos segundos de suspenso, Julián Legaspi fue el participante que mejor cocinó y se coronó como el campeón de la Arequipatón, enviando así a Melissa Paredes a la Noche de Sentencia.

¿Logrará Melissa Paredes salvarse de la sentencia? ¿Cómo se desarrollarán los próximos desafíos en El Gran Chef Famosos? ¡No te pierdas los siguientes episodios para ver cómo se resuelven estos intensos momentos!

