En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, los participantes tuvieron que ceder el mando de la cocina a los refuerzos que trajeron para la competencia. Uno de ellos fue Tito Vega, quien se caracteriza por su talento culinario, pero en esta ocasión solo pudo observar cómo su hermana y su sobrina Leandra se encargaban de preparar un queque de naranja.

Sin embargo, en los minutos finales, la preparación presentó problemas: el queque se rompió y su apariencia no era la mejor. Al notar esto, Tito no pudo disimular su preocupación y desconfianza, mostrando un gesto de resignación que no pasó desapercibido en el set.

Al verlo, Machuca no dudó en bromear: “La cara de Tito… eso se llama confianza”, dijo entre risas. A lo que Luciano Mazzetti agregó: “Prepárate para el segundo plato”, provocando las carcajadas de Nelly Rossinelli y el resto de los presentes.

¿Lograrán salvar la preparación o será un desastre en la degustación? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Pericotitos y descubre el desenlace de esta divertida competencia!

