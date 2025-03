En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Tito Vega, uno de los participantes más queridos del programa, sorprendió a todos al compartir una emotiva confesión sobre uno de sus más grandes amores.

En un momento de la competencia, Armando Machuca se acercó y le dijo: “Es la hora del momento reflexivo”, dando pie a que Tito abriera su corazón. “A mi perrito le puse ‘Rico’ porque mi papá siempre decía esa palabra”, reveló con una sonrisa. Luego agregó: “Mi perrito es adoptado y cuando llegó a la casa, ese nombre fue lo primero que se me vino a la mente”.

Pero la confesión no terminó ahí. Conmovido, Tito expresó: “En un momento de mi vida necesitaba compañía y yo me sostuve del perrito. Él me acompaña y es mi vida”.

¿Seguirá Tito emocionando con sus historias en la competencia? ¿Logrará avanzar una semana más? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrirlo!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.