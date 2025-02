Los papás de los pericotitos fueron ADVERTIDOS por Canchita Centeno que, en caso de interrumpir en el trabajo de sus hijos en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, serían CASTIGADOS con el flotador de la vergüenza. Y Tilsa Lozano fue la primera “víctima”.

Todo empezó porque la participante se desesperó por NO poder ayudar a su pequeña Vale en la elaboración de las brochetas de frutas. Y, al tener a su hija en el almacén, empezó a darle indicaciones, lo cual tenía prohibido.

Así que Canchita Centeno NO se lo perdonó y se llevó a Tilsa para ponerle el flotador de la vergüenza y retenerla durante unos minutos lejos de su hija. “Yo no sé por qué me castigan si yo me porto bien. En este programa me están quitando lo poquito que me quedaba de dignidad”, aseguró la participante.

Este sábado 01 de febrero inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas que siguen en carrera buscarán evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.