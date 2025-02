En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, una de las duplas más queridas por el público es la de Anthony Chavez y la pequeña Sumaq, quienes, a pesar de haber sido eliminados recientemente, han regresado con muchas ganas de pelear por su lugar en la competencia. Su regreso al repechaje les da una nueva oportunidad de demostrar su talento en la cocina y avanzar a la siguiente fase del programa.

Apenas ingresaron al set, la emoción se hizo notar entre sus compañeros y el jurado. Machuca, sorprendido por su regreso, no dudó en preguntar a Anthony sobre sus expectativas en esta nueva oportunidad. A lo que el participante, fiel a su estilo, respondió con humor: “Yo he viajado siempre con mi banda de sentenciado, cuando no la tengo me siento raro”, desatando las risas en la cocina.

Pero el momento más especial llegó cuando Anthony, conmovido, le dedicó unas palabras a su compañera: “Mi vida hermosa, tú tranquila porque yo soy un experto en el repechaje, así que tranquila que esta nos la llevamos nosotros”, demostrando su confianza en el equipo que han formado.

¿Podrán Anthony y Sumaq aprovechar esta segunda oportunidad y llegar a la gran final? ¿Qué sorpresas les esperan en la competencia? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Pericotitos para descubrirlo!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.