En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, Steve Palao se ha ganado el apodo de “Thanos” por su gran parecido con el icónico villano de Marvel. Sin embargo, en la edición de hoy, con una temática dedicada a los superhéroes, el abuelo de Caetana notó una gran ausencia en la decoración del set.

Machuca, vestido como Capitán América, no perdió la oportunidad de bromear y le dijo a Steve: “Hoy nos enfrentamos”. Sin embargo, Palao no dejó pasar la ocasión para hacer un divertido reclamo: “Estoy amargo porque no han puesto a Thanos en la pared de héroes”, generando risas entre los presentes. Su nieta Caetana también se sumó al comentario diciendo: “Se pasan, cómo no van a poner a mi abuelo si es que literalmente (se parece)”.

El momento se volvió uno de los más divertidos de la noche, y muchos espectadores en redes sociales comentaron que Steve merecía un lugar en la decoración del set.

¿Podrá Steve “Thanos” Palao imponerse en la competencia? No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos para ver cómo sigue esta divertida historia.

