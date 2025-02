En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, Steve Palao y Caetana son una de las duplas que poco a poco vienen sorprendiendo a todas las personas que ven el programa.

En esta oportunidad, el abuelo Palao tuvo que realizar un superhéroe de plastilina mientras que su nieta Caetana se encontraba cocinando con frutas un escudo similar al del Capitán América.

Majo con Sabor, jurado especial del día de hoy, le dijo a Caetana: “Todo está perfecto, muy bonito”, mientras que Nelly Rossinelli agregó: “Todo está precioso, me encanta, es un plato pulcro y generoso”. Sin embargo, la misma jurado, al dirigirse a Steve, no pudo evitar bromear: “Bueno Steve, felizmente Caetana te defiende”, refiriéndose a la figura de plastilina que había moldeado y que no se parecía tanto al personaje que le tocó.

A pesar de la divertida crítica, el resultado sorprendió a todos. Majo con Sabor anunció que Steve y Caetana eran la dupla ganadora del reto, lo que provocó la euforia de la pequeña, quien saltó de alegría abrazando a su abuelo. Steve, por su parte, no podía creerlo y se señalaba a sí mismo preguntándose: “¿Yo?”, sin poder asimilar que había ganado junto a su nieta.

¿Qué te pareció la victoria de Steve y Caetana? ¿Podrán seguir sorprendiendo en la competencia? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.