En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, se sumó al tercer día de repechaje una serie de retos con cartas. Para su suerte, a Shirley Arica le tocó la del “chefcito” alegre, que le concedía la ayuda de cualquier jurado por 3 eternos minutos.

El presentador Armando Machuca quedó EN SHOCK cuando la competidora eligió a Luciano Mazzetti para ayudarla. “¿A Luciano? ¿En chifa?”, preguntó sorprendido. Antes, todos los participantes confesaron que elegirían a la jurado Pati Chong, especialista en comida asiática.

“No sé cómo explicarlo. La verdad, no sé, fue una señal del destino y dije Luciano. No sé, ese hombre, me trae PAZ, tranquilidad”, reveló Shirley.

Al llegar a la estación, Luciano no ocultó su confusión por la elección de la participante. “¿Por qué me estás invocando a mí para esto?”, le consultó. “Tú me das confianza”, aseguró ella.

De inmediato, la asesoró en los pasos siguientes a la fritura del pollo. “Es la primera vez que me invitan a cocinar en este programa”, afirmó con emoción y Shirley dejó escapar un par de sonrisas.

“En realidad, Luciano me pone un poco nerviosa porque es bien guapo, pero yo lo he llamado por sus habilidades culinarias. No vayan a pensar otra cosa”, aclaró la competidora antes de que el chef abandonara su estación.

