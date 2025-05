En El Gran Chef Famosos, la última participante eliminada fue Pilar Delgado, también conocida como Pochita, quien en una competencia muy complicada, fue superada por su amiga, Rossana Fernández Maldonado.

Es por eso que, poco después de iniciado el programa, Peláez se acercó a Rossana y le preguntó: “Anoche era tú o Pilar, ¿cómo se siente saber que tú estás aquí y ella ya no?” Luego, Peláez añadió: “Pilar Delgado incluso dijo que esta competencia le hacía bien a su salud”.

Rossana, riendo, respondió: “¿Me quieres hacer sentir mal, no? Me da pena que siempre se vaya alguien, pero si estoy aquí, no es para que me eliminen rápido”, dijo la participante mientras seguía preparando sus mini hamburguesas.

¿Crees que Rossana se siente culpable por la eliminación de su amiga? ¡No te pierdas lo que sucederá en el próximo episodio, la competencia cada vez está más reñida!

