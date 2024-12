En este episodio de El Gran Chef Famosos, Ricky Trevitazzo dejó claro que su sazón chalaca no es algo que revele fácilmente. El participante tuvo que sorprender al exigente jurado con su arroz con mariscos, pero, como era de esperarse, Ricky no iba a compartir todos sus secretos culinarios.

Desde el inicio, trató de disimular que no estaba pelando completamente los mariscos, ya que estaba preparando un jugo especial con los restos. Ignacio Barrios, el jurado especial de la noche, se dio cuenta de la maniobra y preguntó: “te he visto licuando, ¿qué ha sido?”. Ricky, sin dudarlo, confesó: “licué un par de lapas, los cascarones del camarón, caldo y aderezo. Todo lo he colado y lo he puesto acá”.

Con una sonrisa confiada, Ricky se dirigió a las cámaras y dijo: “te va a gustar lo que te voy a preparar”. Después, Ignacio Barrios comentó a los otros jurados que el plato de Ricky le generaba mucha expectativa, a lo que Javier Masías respondió con un toque de humor chalaco: “yo también soy chalaco y tengo el paladar para certificar si ese arroz con mariscos es digno de llamarse chalaco”.

¿Será suficiente este secreto para Ricky Trevitazzo salvar el día? ¿Logrará convencer al jurado con su toque especial? ¡No te pierdas el próximo episodio para descubrirlo!

