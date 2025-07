El último capítulo de El Gran Chef Famosos provocó lágrimas en el set y nos dejó con los sentimientos a flor de piel. El episodio comenzó con la impactante noticia de que habría un eliminado por cada episodio hasta el capítulo final, empezando por este mismo.

En una noche llena de tensión en la que los participantes dieron todo de sí mismos para salvarse y continuar en la competencia, fue Yiddá Eslava quien finalmente dejó la cocina.

Hoy la suerte no estuvo a favor de Yiddá Eslava, pues su racha comenzó cuando una salpicadura de ají caliente terminó por caerle directamente al ojo en medio de la elaboración de su aderezo. El arroz quemado fue lo que terminó por condenar su preparación, impregnando el aguadito de un sabor ahumado, impidiendo que se distinguiera el verdadero sabor de su platillo, el cual parecía prometer buenos resultados.

“Mi lenguaje del afecto es fastidiar lo más que pueda. He hecho todo lo posible para hacerte la vida imposible a lo largo de estas semanas y creo que lo he logrado. Tienes tal integridad y tal fortaleza que no te es difícil sobreponerte. Quiero quedarme con la lección que tú me diste el día de hoy: siempre hay momento para una pausa y darse un abrazo, para sanar las heridas que uno mismo se genera en la búsqueda de la excelencia”, fueron las palabras con las que Javier Masías se despidió de la participante, mostrando un profundo afecto por ella al igual que los otros jurados.

Yiddá Eslava se despidió entre vitoreos, gritos y lágrimas, con fuertes abrazos y buenos deseos por parte de los jurados y Peláez, además de bromas cariñosas y promesas de reencuentro de parte de todos los participantes.

“Antes hubiese renegado mucho, pero aprendí a escuchar al destino y agradecer hasta dónde tienes que llegar en los momentos. Me he cortado, hoy cociné con un ojo quemado por el ají, hoy podría haber llorado, tirarme al piso y descalificarme por un accidente, pero yo creo que no me merezco eso. Yo merezco irme con la frente en alto, que es la mejor lección que le puedo dar a mis bebés, que saben que mamá está aquí, con lo que me queda de alma, pero parada”. Yiddá Eslava se despidió con este último mensaje, mostrando su fuerza y determinación.

Se vienen noches de angustia y este es solo el principio. La competencia sigue ardiendo en El Gran Chef Famosos, cada vez más cerca de la final.

