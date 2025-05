En El Gran Chef Famosos, la competencia estuvo más intensa que nunca durante esta noche llena de repostería. Los participantes, con mucho esfuerzo, se enfrentaron al reto de preparar donuts gigantes, pero no todo fue tan dulce como esperaba. El jurado, siempre exigente, no dudó en señalar los puntos débiles de algunos platos, mientras otros brillaban por su sabor y creatividad.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Javier Masías rechazó las donuts de Mateo Garrido Lecca por no haber fermentado correctamente la masa, dejando claro que su nivel de exigencia es altísimo: “No ha fermentado, yo no sé por qué debería probar algo así”. Mientras tanto, para relajarse un poco, Masías “robó” una donut del maestro pastelero Renato Peralta, causando las risas de los otros jurados que comentaron: “Se cerró con la donut.”

Otra escena inolvidable fue cuando Vania Bludau tomó el molde de Reimond Manco durante la prueba, llevándose el utensilio para su estación tras asegurar que necesitaba un tamaño de donut más grande para conseguir mejores resultados. Reimond, tranquilo, aceptó la jugada, pero Vania no dudó en decir: “Creo que me quieren sabotear, me acabo de dar cuenta que el molde de Reimond está perfecto y yo quiero ese porque quiero que me salgan igual”.

La noche cerró con la esperada clasificación a la ronda final. Vania Bludau, tras superar a Reimond, se ganó su pase directo, dejando claro que es una de las competidoras más fuertes. El jurado sentenció a Mateo Garrido Lecca y Tula Rodríguez, pero el gran momento de la noche fue la victoria de Vania, quien sorprendió a todos con su habilidad y determinación.

¿Qué opinas de la actuación de Vania? ¿Crees que fue justo que Mateo y Tula quedaran sentenciados? No te pierdas El Gran Chef Famosos para seguir disfrutando de la emoción y los giros inesperados que nos trae cada capítulo. ¡La competencia sigue a todo vapor!

