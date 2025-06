La edición de hoy de El Gran Chef Famosos nos regaló momentos memorables desde el inicio. Una de las protagonistas indiscutibles fue Diana Sánchez, quien no solo brilló como conductora, sino que también provocó varias reacciones entre los participantes. Por ejemplo, Rossana Fernández Maldonado no dudó en lanzar una queja en vivo: “Diana tiene preferencias, me parece, y no sé qué opinen ustedes”, acusándola de favorecer a Luciana Blomberg al probar su plato y no el suyo.

Por otro lado, Yiddá Eslava y Diana protagonizaron uno de los momentos más nostálgicos y divertidos del programa. Luego de bailar al ritmo de un clásico de los realitys, Yiddá bromeó: “A esta edad se me para el corazón, ya no estoy para esto”. En ese mismo instante, ambas recordaron al carismático Zumba, y soltaron una bomba entre risas. Diana dijo: “El chancho está vendiendo sus muñecos afuera del canal”, a lo que Yiddá agregó: “Si compras dos recetarios, te viene un Zumbita”, haciendo alusión a un posible emprendimiento del ex participante.

Pero el momento que más sorprendió al público fue el divertido cruce entre Luciano Mazzetti y Diana, cuando ella lo llamó frente a cámaras: “Luciano, ven aquí por favor”, y él respondió sin rodeos: “Vamos a meternos en problemas, tú con tu esposo y yo con mi novia”. Al preguntarle Diana si estaba enamorado, él la troleó con un contundente: “¿TÚ NO?”.

A la hora de la deliberación de los jurados, Luciana Blomberg fue la primera sentenciada y a ella, en la voz del jurado Masías, se unió Sofía Franco. Finalmente, todo quedó entre Yiddá Eslava y Rossana Fernández Maldonado, siendo esta última la única salvada de la competencia, quien celebró con mucha emoción y sabiendo que su plato había sido, por demasía, el mejor de la noche.

¿Quién brillará en el siguiente episodio? ¿Seguirán las bromas, los roces y las sorpresas? No te pierdas todo lo que se viene en El Gran Chef Famosos.

