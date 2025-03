La competencia en El Gran Chef Famosos, Extremo estuvo llena de emociones, risas y momentos inesperados. Los participantes fueron divididos en dos equipos de tres y tuvieron que cocinar siguiendo las instrucciones de un compañero que estaba fuera de la cocina.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue protagonizado por Mateo Garrido Lecca, quien, en un intento de sabotaje con mucho humor, se hizo pasar por el Gringo Marcos y trató de confundir al equipo contrario. “Hola, Tula, un favor, necesitamos huevos”, dijo con acento extranjero, provocando la furia de Tula Rodríguez, quien rápidamente respondió: “¿Qué huevos? ¿Dónde dice huevos? ¡De qué me estás hablando!”.

Por otro lado, Patricia Alquinta y el Gringo Marcos tuvieron una discusión en vivo. En medio de la preparación de un tallarín saltado, Patricia se frustró al no recibir instrucciones claras de su compañero y terminó exclamando: “Es que el Gringo Marcos no me dice nada”, lo que generó tensión en su equipo.

La gran sorpresa de la noche llegó al final, cuando el equipo amarillo de Miguel Arce, Mateo Garrido Lecca y Jano Baca logró salvarse de la Noche de Sentencia a pesar de sus dificultades en la cocina. “Aún no sé qué ha pasado”, dijo Jano Baca entre risas, mientras el jurado anunciaba la inesperada decisión.

Ahora, el equipo de Tula Rodríguez, Patricia Alquinta y el Gringo Marcos tendrá que enfrentarse a la Noche de Sentencia. ¿Podrán revertir su suerte en la próxima gala? ¿Qué desafíos los esperan? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

