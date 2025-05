Este miércoles comenzó oficialmente la nueva temporada extrema de El Gran Chef Famosos y, como era de esperarse, el primer episodio no decepcionó. Los 12 nuevos participantes debutaron en la competencia culinaria con emociones al límite, confesiones inesperadas, enfrentamientos sutiles y mucho humor.

Uno de los momentos más comentados fue el debut de Melissa Paredes, quien al ver al jurado confesó nerviosa: “Cuando salió el jurado yo dije ‘Nooo’… Me da miedo, perdón. La cocina es imponente, entré y no sabía qué hacía aquí”.

Sofía Franco también tuvo un reencuentro emotivo con el set donde empezó su carrera hace 33 años. “Tengo lindos recuerdos y toda una vida en el programa… vengo a ganar”, dijo, marcando territorio desde el inicio.

Por otro lado, la popular “Pochita” no perdió tiempo y fue directa con Javier Masías. “Él no se me va a escapar, yo pedí estar en el programa solamente por él, voy por ti”, declaró con humor, dejando claro que su presencia en la competencia tiene un objetivo personal.



Pero no todo fue tensión. Goncho Iglesias, con la complicidad de Luciana Blomberg, protagonizó un divertido momento al robarle el muñeco a Zumba. “Lo voy a tratar como si fuese un muñeco vudú”, bromeó, mientras Zumba fingía recibir corriente. El público no paró de reír.

Sin embargo, la cocina también trajo conflictos. Rossana Fernández Maldonado no quedó conforme con su plato en equipo y responsabilizó directamente a su compañero: “La culpa es de Zumba y del muñeco que tiene en la mano”, comentó.

Finalmente, tras la deliberación del jurado, solo un equipo se salvó de la sentencia: el equipo amarillo, integrado por Melissa Paredes, Sofía Franco, Julián Legaspi y Víctor Hugo Dávila. “Los ganadores son los participantes del equipo amarillo”, anunció Luciano Mazzetti, desatando la celebración en el set.

¿Qué más sorpresas traerá esta temporada? ¿Quiénes lograrán avanzar en esta competencia extrema? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos y vive cada momento en la cocina más intensa y divertida del Perú!

